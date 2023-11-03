İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 28 gündür aralıksız sürdürdüğü saldırılarında yaklaşık 2 atom bombası gücünde patlayıcı kullandı

Gazze'deki hükümet: "İşgal güçleri, kasıtlı şekilde Cibaliya, El-Bureyc ve Eş-Şati Mülteci Kampları gibi kalabalık yerleşim bölgelerini hedef alıyor"

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarında yaklaşık 2 atom bombası gücünde patlayıcı kullandığı ve 35 bin konutu tamamen yıktığı belirtildi.

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in 28 gündür aralıksız süren saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 25 ton patlayıcıyla saldırdığı kaydedilen açıklamada, bunun yaklaşık 2 atom bombası gücüne eşdeğer olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 12 binden fazla hava saldırısı düzenlediği ve evler, kamu tesisleri, okullar ve hastaneler gibi sivillere yönelik yerleri hedef aldığı belirtildi.

İsrail bombardımanlarında 212 binden fazla konutun hasar gördüğü, bunlardan 35 bininin yerle bir olduğu, aralarında Ortodoks Kültür Merkezi'nin de bulunduğu 85 hükümet binası ve tesisin yıkıldığı açıklandı.

Açıklamada, İsrail ordusunun, 214 okulu vurduğu, bunlardan 45'inin saldırılar nedeniyle hizmet dışı kaldığı bildirildi.

İsrail'in, saldırılarıyla, 135 sağlık çalışanı, 40 gazeteci, 18 sivil savunma çalışanı ve 49 din görevlisini öldürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırılarıyla 54 camiyi tamamen, 110'ununu kısmen yıktığı ve toplamda 164 cami ve 3 kiliseye zarar verdiği belirtildi.

Endonezya Hastanesinin yakıt yetersizliği nedeniyle çalışmalarını durdurduğu bildirilen açıklamada, Gazze'de binlerce yaralı ve sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesinin de jeneratörlerinden birinin yakıtının bittiği, hayati bölümlerin çalışmalarını sürdürmesi için önlemler alındığı aktarıldı.

Açıklamada, "İşgal güçleri, kasıtlı şekilde Cibaliya, El-Bureyc ve Eş-Şati Mülteci Kampları gibi kalabalık yerleşim bölgelerini hedef alıyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in 27 günde 965 katliam gerçekleştirdiğine işaret edilen açıklamada, 3 bin 670'i çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 60 kişi için kayıp bildiriminde bulunulduğu ve yaklaşık 32 bin kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail saldırılarıyla yıkılan binaların enkazında kalan cesetlerden kaynaklanan kokuların yükseldiği ve bu durumun salgın hastalıkların yayılmasına sebep olabileceği vurgulandı.

İsrail'in saldırılarında öldürdüğü 1 yaşından küçük bebeklerin isimlerine yer verilen açıklamada, her birinden yaklaşık 30 kişinin öldürüldüğü 4 ailenin de isimleri paylaşıldı.

- İsrail'in Gazze'ye saldırıları

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 23’e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Batı Şeria ve Kudüs’te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından 138 Filistinli öldürüldü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini de hedef gösteren İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 55 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.