İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde bir kasabaya düzenlediği hava saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının, Baalbek el-Hurmul Valiliği'nin Baalbek ilçesine bağlı Yunin kasabasına hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Haberde, hava saldırısında ölen veya yaralananların olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Lübnan yerel medyasında yer alan haberlerde ise saldırıda Yunin kasabasındaki bir yol üzerinde bulunan bir evin hedef alındığı ve evin yıkıldığı belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise Yunin kasabasına düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı belirtilirken, yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi vermedi.

Açıklamada, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği, ölü ve yaralı sayısının artabileceği kaydedildi.

- İsrail Lübnan’da 650 kişiyi öldürdü

İsrail ordusu, 23 Eylül Pazartesi gününden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in 23 Eylül Pazartesi gününden bu yana ülkeye yönelik artan hava saldırılarında 650 kişi öldü.

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanların sayısının 500 bine yaklaştığını ifade etti.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.