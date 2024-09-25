İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyi ve Beyrut’un kuzeyine düzenlediği hava saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Beyrut’un kuzeyinde yer alan Keservan bölgesindeki El-Muaysira beldesine İsrail ordusu tarafından hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Hava saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, İsrail uçaklarının güneyde de Ayn Kana beldesini vurduğu aktarıldı.

Açıklamada, Ayn Kana’yı hedef alan hava saldırısı sonucu 3 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Cebeli Lübnan vilayetine bağlı Şuf ilçesinde de bir beldeyi bombaladığına dikkat çekilen açıklamada, saldırıda 4 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden beri Lübnan’da Hizbullah’a ait 100’den fazla hedefi bombaladıklarını ifade etti.

Adraee, Lübnan’a yönelik hava saldırılarını sürdürdüklerini belirtti.