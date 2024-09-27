Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail'in ülkeye yönelik devam eden saldırılarında bugün 25 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakan Ebyad, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun gecenin geç saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdığına işaret etti.

Bugün düzenlenen hava saldırıları sonucu 25 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Ebyad, İsrail hava saldırılarında çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

İsrail'in 17-18 Eylül tarihlerinde binlerce kişinin yaralanmasına yol açan iletişim cihazlarının patlatılması saldırılarını hatırlatan Ebyad, söz konusu saldırılarda yaralananlardan bir kısmının tedavisinin uzun süreceğini belirtti.

Bakan Ebyad'la birlikte konuşan Lübnan Doktorlar Sendikası Başkanı Yusuf Bahhaş da İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonucu yaralı sayısının 5 bini aştığını hatırlattı.

Yaralıların bir kısmının tedavisinin tamamlandığını ve diğerlerinin hastanelerde tedavi görmeye devam ettiğini anlatan Bahhaş, yaralılar için 2 sağlık merkezini tahsis etme kararı aldıklarını söyledi.

-İsrail’in Lübnan’a şiddetlenen saldırılarında 773 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 773 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunluklu ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.