İsrail Lübnan’a yönelik saldırı başlattığını açıklarken Hizbullah da Beyrut'ta komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme olarak İsrail’e saldırı başlattığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah’ın İsrail’e yönelik geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek, Lübnan’ın güneyine "önleyici" saldırıların başlattıklarını açıkladı.

Hagari, yaptığı açıklamada, “Az önce Lübnan’dan İsrail topraklarına füze ve roketli saldırılar düzenlendi. Bunun üzerine İsrail bölgelerinde sirenler aktifleştirildi.” dedi.

Hizbullah’ın geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğuna iddia eden Hagari, İsrail ordusunun buna karşılık Hizbullah hedeflerini vurmaya başladığını vurguladı.

Hagari, Lübnan’daki Litani Nehri’nin güneyinde yaşayan Lübnanlılara bulundukları bölgeleri terk etme çağrısı yaparak, İsrail’in “kendisine yönelik tüm tehditleri ortadan kaldıracağı” uyarısında bulundu.

Öte yandan Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "İslami Direniş Hareketi Mücahidleri, Büyük Komutan Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme çerçevesinde, Siyonist rejimin (İsrail) derinliklerine ve daha sonra açıklanacak olan bir İsrail askeri hedefine doğru çok sayıda insansız hava aracıyla (İHA) hava saldırısı başlattı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca "çok sayıda füzeyle işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde (İsrail'in kuzeyi) çok sayıda düşman bölgesi, kışla ve demir kubbe platformu da hedef alındı." ifadelerine yer verildi.

Operasyonun gidişatına ilişkin ayrıntıların daha sonra açıklanacağına dikkat çekilen açıklamada, Hizbullah'ın tam teyakkuz halinde olduğu ve İsrail saldırılarına karşı güçlü bir şekilde duracağı vurgulandı.

Kaynak: rss