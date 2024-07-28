İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısında ölü sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in kuzeyinde Golan Tepeleri'nde çoğunluğu Dürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems beldesine düzenlenen ve bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 12 oldu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı da saldırıda 17'si ağır 35 yaralı olduğunu aktardı.

Öte yandan İsrail ordu sözcülüğü, saldırıda kullanılan füzenin İran yapımı olduğunu ve sadece Hizbullah'ın envanterinde bulunduğunu savundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın saldırıdan sorumlu olduğunu belirterek, "Lübnan'da bu tip füzeye sahip başka hiçbir örgütün olmadığını" ifade etti.

Ayrıca Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısını yöneten kişinin Hizbullah'ın saha komutanı olduğunu savunan Adraee, bu kişinin Ali Muhammed Yahya isimli Hizbullah'ın Şeba beldesindeki fırlatma rampasının komutanı olduğunu" ileri sürdü.

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında, aralarında çocukların da yer aldığı 11 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı ağır 24 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" ifade etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.

-Füzenin "Demir Kubbe"den ateşlendiği iddiası

Öte yandan, Mecdel Şems'te saldırı uyarı sirenlerinin çalmasından çok kısa bir süre sonra roketin isabet etmesi üzerine füzenin İsrail ordusuna ait hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlendiği iddiası dile getirildi.

İsminin gizli kalmasını isteyen bir bölge sakini, AA'ya yaptığı açıklamada, saldırı sireninin çalmasının hemen ardından patlamanın yaşandığını ve füzenin "Demir Kubbe" bataryalarının bulunduğu Cebel Şeyh bölgesinden geldiğinin görüldüğünü söyledi.

Aynı şekilde Doha merkezli el-Arabi televizyonu muhabiri, bölge halkında füzenin, geldiği yön ve saldırı sireninin gecikmesi nedeniyle Demir Kubbe'den atıldığı fikrinin oluştuğunu aktardı.

-İsrail'de siyaset ve güvenlik teşkilatında görüşme trafiği

ABD seyahatindeki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Dürzi beldesi Mecdel Şems'e yapılan saldırı hakkında bilgilendirilmesinin ardından mümkün olan en kısa sürede İsrail'e dönmek için talimat verdiği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, ikinci bir açıklamasında ABD seyahatindeki Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Mecdel Şems'e yönelik saldırının ardından ülkeye dönüş uçuşunu erkene çekme kararını eleştiriler üzere verdiği iddialarının "uydurma" olduğunu savundu.

Netanyahu'nun katılacağı güvenlik kabinesinin yerel saatle 16.00'da toplanacağı belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar, dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve diğer üst düzey isimlerle Mecdel Şems'teki saldırıyı görüştü.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, askeri kurmay kademesi ve üst düzey güvenlik yetkilileri Gallant'a "Hizbullah'a verilecek yanıta ilişkin seçenekleri" sundu.

Gallant, "olası eylem planlarını değerlendirdiği ve güvenlik kademesine bunlara uygun hareket etmesi talimatı" verdi.

Abu Dabi merkezli Sky News Arabiya gazetesine konuşan İsrailli bir güvenlik kaynağı, "Tel Aviv'in Hizbullah'a güçlü bir karşılık vereceğini ancak savaş başlatmak istemediklerini" söyledi.

-İsrail'de aşırı sağcı koalisyon ortaklarından sert karşılık çağrısı

İsrail'de Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyon ortaklarından, Lübnan ile savaşa gidilmesi çağrıları yükseldi.

Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırı karşısında "Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın başıyla tüm Lübnan'ın bedel ödemesi gerektiğini, harekete geçmek gerektiğini" belirtti.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir de basına yaptığı açıklamada, Hizbullah ile 8 Ekim'den itibaren savaş halinde olduklarını, "düşmanı yenmeleri gerektiğini" dile getirerek "karar alıcı platformların bu gerçekliği kabul etmeyi 10 aydır reddettiği" ifadeleriyle kendisinin alınmadığı güvenlik kabinesine tepki gösterdi.

İsrail Savunma Bakanı Gallant'ı "bölgedeki çatışmayı idare etmekle" suçlayan Ben-Gvir, Başbakan'dan kabineyi gerekirse telefon bağlantısıyla toplayarak "hemen kuzeyde savaş kararı" almasını talep etti.

Sosyal medyada, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesinde saldırı alarmlarının çaldığı ve yerleşim alanında bir noktada güçlü bir patlama meydana geldiği görüntüler paylaşıldı.

-Netanyahu: Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek

İsrail Başbakanlık Ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, ABD seyahatindeki Netanyahu'nun saldırının ardından ülkeye dönüş uçuşunu erkene çekme kararını eleştiriler üzere verdiği iddialarının "uydurma" olduğunu da savundu.

-Hizbullah Hareketi: Mecdel Şems saldırısıyla bağlantımız yok

Öte yandan Hizbullah Hareketi, saldırılarda 4 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Hizbullah Hareketi, Mecdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalandı.

Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Hizbullah'ın, İsrail ve diğer medya organlarında, Mecdel Şems saldırısının arkasında İslami Direniş'in (Hizbullah) yer aldığı iddialarını kesinlikle yalanladığı" ifade edilen açıklamada, Mecdel Şems olayıyla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığı ve kendilerine yönelik tüm iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

-UNIFIL artan gerilimi düşürmeye çalışıyor

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Sözcüsü Andrea Tenenti, Lübnan'ın resmi ajansı NNA'ya Mecdel Şems olayı hakkında kısa bir demeç verdi.

Sözcü Tenenti, UNIFIL'in sınır hattında yükselen gerilimi düşürmek için taraflarla temas halinde olduğunu ifade etti.

İsrail, 1967'de çoğu Suriye toprağı sayılan kuzeyindeki Golan Tepeleri'ni işgal etti. Uluslararası hukuka göre İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki varlığı işgal sayılıyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi saldırının gerçekleştiği Mecdel Şems beldesini ziyaret etti

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, 11 kişinin ölümüne yol açan roket saldırısının gerçekleştiği işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Mecdel Şems beldesini ziyaret etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Halevi’nin Mecdel Şems'te ölümlü roket saldırısının gerçekleştiği yeri ziyaret ettiği ve belde sakinleriyle görüştüğü kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan bir başka açıklamada da İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin’in, saldırıya ilişkin 210’uncu Tümen Komutanı Tuğgeneral Yair Peli ve diğer komutanlarla değerlendirme toplantısı yaptığı aktarıldı.

Gordin’in saldırının gerçekleştiği futbol sahasını da ziyaret ettiği ve Dürzi lider Muafak Tarif, yerel yöneticiler ve belde sakinleriyle bir araya geldiği aktarıldı.

-ABD roket saldırısını kınadı

ABD yönetimi, İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine düzenlenen roket saldırısını kınayarak, Hizbullah dahil İran destekli örgütler karşısında "İsrail'e her türlü desteğin verileceğini" bildirdi.

Bir Beyaz Saray yetkilisinin Amerikan medyasına yaptığı yazılı açıklamada, ABD yönetiminin, söz konusu saldırıyı kınadığı belirtildi.

Saldırının "korkunç" şeklinde nitelendirildiği açıklamada, "Lübnan'daki Hizbullah dahil İran destekli tüm terör gruplarına karşı İsrail'in güvenliğine olan desteğimiz sarsılmaz." ifadesi kullanıldı.

-Lübnan hava sahasının kapatıldığı iddialarını yalanladı

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiyye, X sosyal medya hesabı üzerinden Lübnan hava sahası hakkında yaptığı açıklamada, Lübnan hava sahasının uçuş trafiğine kapatıldığına ilişkin ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını ifade etti.

-İsrail'in Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenlediği bildirildi

Hizbullah'a yakın El-Meyadin televizyonunun haberine göre, İsrail jetleri Lübnan'ın güneyinde dört farklı yere saldırı düzenledi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırıya uğradığı belirtilen yerlerdeki patlamalar ve hareket halindeki ambulanslar dikkat çekti.

El Meyadin'in haberine göre, saldırıya uğrayan yerler, Lübnan'ın güneyindeki Hiyam, Kfarkilla, Teyrharfa ve Sur şehri yakınlarında bulunan Burc El-Şimali isimli yerleşim birimi.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bir bilgi yansımadı.