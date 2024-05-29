İsrail savaş uçaklarının bu gece Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'un güneyindeki Mean bölgesinde Ebu Cezer ailesine ait bir eve düzenlediği hava saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi öldü, cenazeler şehirdeki Avrupa Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yerel kaynaklar da Yebna kampının merkezi, kentteki El-Huda Camii yanı, Kiir Kavşağı yakını, Ali İbn Ebi Talib Camii yanı ve El-Avde, En-Necme, Eş-Şarki bölgeleri ile Şabura kampının ortasındaki Berka Stadyumu'nda konuşlanan İsrail tanklarının zaman zaman vatandaşların evleri bombaladığını kaydetti.

Kaynaklar, İsrail savaş uçakları ve askeri araçlarının Refah şehrinin merkezi ve batısındaki vatandaşların evlerine ve ve şehrin güneybatısındaki Tel Zurub bölgesi çevresine ateş açtığını belirtti.

Öte yandan İşgal savaş uçaklarının, Gazze'nin Es-Sabra mahallesindeki Abdullah Azzam Camisi yakınında El-Gurra ailesine ait bir evi bombalaması sonucu 5 kişi yaralandı.

Bu arada Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da Kudüs Hastanesi çalışanlarından Dr. İsam Ravhi Muhammed Akıl'ın, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureyc Mülteci Kampı'ndaki evinin hedef alınması sonucu öldüğü belirtildi.

Açıklamada, Akıl'ın ölümü ile Kızılay ekiplerinden ölenlerin sayısının 30'a yükseldiği, bunlardan 17'sinin görevini yaptığı sırada yaşamını yitirdiği aktarıldı.