Gazze'deki hükümet, İsrail'in, güneydeki Han Yunus kentine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 89'a yükseldiğini, yaralıların sayısının ise 263'ün üzerine çıktığını duyurdu.

Hükümetin Medya Ofisi'nden konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

İsrail'in Han Yunus kentine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 89 Filistinlinin öldüğü, 263 Filistinlinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, 68 kişinin de kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusunun 13 evi yıktığı, güvenli bölgedeki 190 ev ve binayı bombaladığı aktarılan açıklamada, kentin çeşitli bölgelerine 130 saldırı düzenlediği kaydedildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Gazze'nin Han Yunus şehrinin doğusunda daha önce güvenli bölge olarak açıkladığı bazı yerlere "operasyon düzenleneceğini" ifade ederek bölge sakinlerinin tahliyesi çağrısında bulunmuştu.

Adraee, İsrail'in "güvenli bölge" olarak açıklanan bölgeyi daraltarak, bir kısmına saldırı yapacağını ve Filistinlilerin "derhal ve geçici olarak" El-Mevasi'ye gitmelerini istemişti.

İsrail ordusunun, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine 13 Temmuz'da savaş uçaklarıyla düzenlediği şiddetli bombardımanda yarısı kadın ve çocuk 90 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 39 bin 90 Filistinli kişi öldü, 90 bin 147 kişi yaralandı.