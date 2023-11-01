İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Oren Anolik, dün Rum Meclisi Dışişleri Komitesi toplantısına katılarak, İsrail ile Filistin arasındaki savaş ve bölgedeki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Politis gazetesi, İsrail büyükelçisi Anolik’in söz konusu toplantıda “İsrail’in varlığı tehlikede olduğu için Hamas’la savaştıkları, Hamas’ın Gazze’yi kontrol eden mekanizma olduğu” şeklindeki görüşlerini ilettiğini yazdı.

Bilgilendirme talebinin Anolik’ten geldiğini de vurgulayan gazete, benzer bir talebin Filistin’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Abdallah Attari’den de geldiğini, Attari’nin 14 Kasım tarihinde komiteyi bilgilendireceğini aktardı.