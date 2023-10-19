Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 3 bin 500 kişinin öldüğünü, 12 bin kişinin yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılardaki can kayıplarına ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, en az 3 bin 500 kişinin öldüğü ve 12 bin kişinin yaralandığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı daha önceki açıklamasında İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 69 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.