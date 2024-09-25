İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 28 kişinin öldüğü, 85 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 355 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte gerçekleştirdiği 4 "katliamda" 28 kişinin öldüğü, 85 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 41 bin 495'e, yaralı sayısının da 96 bin 6'ya yükseldiği kaydedildi.