İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerine düzenlediği saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Yermuk semtinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Farabi Okulunu bombaladı.
Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nın güneyini vurdu.
Saldırıda 6 kişi hayatını kaybettiği, 7 kişi yaralandı.
Kaynak: rss