İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği iki ayrı saldırıda 88 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları Meşru Beyt Lahiya bölgesindeki Kemal Advan Hastanesi çevresinde bulunan yerleşim alanını bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu çocuk 66 Filistinli yaşamını yitirdi, 100 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda kişi hala enkaz altında bulunuyor. İsrail'in sivil savunma birimlerini hizmet dışı bırakması nedeniyle bölge halkı elleriyle ve çok basit ekipmanlarla arama kurtarma çalışmalarını yürütüyor.

Hastane çalışanları da saldırı sonrası enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Hastanedeki sağlık çalışanlarının kısıtlı olması ve İsrail'in hastaneye yeni sağlık ekiplerinin girişine izin vermemesi nedeniyle yaralılara kısıtlı şekilde müdahale edilebiliyor.

- İsrail savaş uçakları Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi bombaladı

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği ikinci saldırıda, Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu 22 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynağından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde "Aruki" ailesine ait 6 katlı binayı bombaladı.

Saldırıda 10 çocuk ve 5 kadın olmak üzere 22 Filistinli yaşamını yitirdi.

Enkaz altında mahsur kalanların olduğu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze'nin güneyinde sığınmacıların kaldığı çadırı bombalaması sonucu 6 kişi öldü.

-Sığınmacı çadırına saldırı

Öte yandan, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sığınmacıların kaldığı bir çadıra düzenlediği saldırıda 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde sığınmacıların barındığı bir çadırı bombaladı.

El-Mehmum ailesinin sığındığı çadırı hedef alan saldırıda 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in söz konusu tarihten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 43 bin 972 Filistinli öldü, 104 bin 8 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 377’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 800 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 794 Filistinli hayatını kaybetti.