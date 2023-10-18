İsrail'in Gazze Şeridi'nde 500'den fazla Filistinlinin öldüğü hastane saldırısı nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te bir günlük genel greve gidildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, "İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalayarak yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği menfur katliam ve devam eden İsrail saldırılarının ardından işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te bir günlük genel greve gidildiği" ifade edildi.

Filistin direniş güçlerinin çağrısıyla gerçekleştirilen grevin, Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki üniversite, banka, iş yerleri olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları kapsadığı kaydedildi.

Toplu taşıma araçlarının da katıldığı grevin, yaşamın tüm alanlarını etkilediği belirtildi.

Haberde ayrıca, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın dünkü hastane saldırısı sonrası ilan ettiği 3 günlük yas dolayısıyla resmi kurumlarda bayrakların yarıya indirildiği ifade edildi.

İsrail'in dün akşam saatlerinde Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Saldırının ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas, 3 günlük yas ilan etmişti.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 62 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetmişti.