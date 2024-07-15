Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun bölgenin güneyindeki Han Yunus kenti yakınlarında cumartesinden beri düzenlediği hava saldırılarında en az 141 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

400'e yakın kişinin de yaralandığı saldırılarda hedef alınan yoğun nüfuslu El Mevasi bölgesi, İsrail ordusu tarafından siviller için güvenli bölge ilan edilmişti.

Buraya kaçmaya teşvik edildiklerini söyleyen bölge sakinleri BBC'ye yaptıkları açıklamada, hava saldırısının bir deprem gibi hissedildiğini belirtti.

İsrail, saldırıda Hamas liderlerinden Muhammed Deif ve yardımcısı Rafa Salama'nın hedef alındığını iddia etti.

Netanyahu, Deif ya da Salama'nın öldüğüne dair "bir netlik olmadığını" belirtti.

Han Yunus'taki El Mevasi bölgesi İsrail ordusu tarafından güvenli bölge ilan edilmişti.

Bir İsrail ordusu yetkilisi saldırının "sivillerin olmadığı açık bir alana" yapıldığını söylerken, bölgenin güvenli bölge ilan edilip edilmediği konusunda bilgi vermedi.

Ancak saldırıdan sonra çekilen görüntüleri inceleyen BBC Verify, saldırının İsrail ordusunun internet sitesinde güvenli bölge olarak gösterilen bir yerde gerçekleştiğini teyit etti.

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey Hamas yetkilisi Ebu Zuhri ise Deif'e ne olduğu konusunda bilgi vermezken, "İsrail'in iddiaları saçmalık ve bu korkunç katliamı meşru göstermeye çalışıyorlar. Tüm şehitler sivil ve yaşananlar Amerika'nın desteği ve dünyanın sessizliğiyle desteklenen soykırım savaşının yoğunlaşması" dedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı saldırıyı "acımasız bir katliam" diye nitelerken, kurbanların yakındaki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'ne götürüldüğünü açıkladı.

Hamas'a bağlı medya bürosundan yapılan ilk açıklamada "İsrail işgal ordusu, Han Yunus'ta yerlerinden edilenlerin kaldığı çadır kampları bombalayarak büyük bir katliam gerçekleştirdi. Korkunç katliamda, 100'den fazla kişi öldü ya da yaralandı. Bunlara sivil acil durum çalışanları da dahil" yazmıştı.

-İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy İsrail'de “ateşkes” çağrısı yaptı

İngiltere'de 4 Temmuz'daki seçimlerden sonra göreve gelen İşçi Partisi hükümetinin yeni seçilen Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'e ve İsrail işgali altındaki Filistin bölgelerine ilk ziyaretini yaptı.

Lammy, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile yaptığı görüşmeler sonrasında yaptığı açıklamada Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu: "Buraya ateşkes için çaba göstermeye geldim. Geçen aylardaki can kayıpları korkunç. Bu durmalı."

Lammy ayrıca Gazze'deki tüm rehinelerin serbest bırakılması ve bölgeye yardım akışının artırılması çağrısını da yineledi.