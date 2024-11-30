Yerel kaynakların AA'ya verdikleri bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi hedef aldı.

Saldırıda 8 Filistinli hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

Sivil savunma ekiplerinin evin enkazında kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 330 Filistinli öldü, 104 bin 933 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.