Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın başlattığı saldırılarda Filistinli gruplar, çok sayıda İsrailli askeri ve bazı sivilleri esir alarak abluka altındaki Gazze Şeridi'ne götürürken İsrail de karşı saldırılarına devam ediyor.

AA muhabiri, Filistin ile İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin son gelişmeleri derledi.

Dün sabah saatlerinde İsrail'in içine sızan Filistinli silahlı gruplarla İsrail güçleri arasındaki çatışmaların dün akşam farklı noktalarda devam ettiği bildirildi.

İsrail'in resmi yayın kuruluşu KAN’ın haberine göre, Gazze Şeridi sınırına yakın yerleşim yerlerinden Sderot’taki polis karakolunu ele geçiren Filistinli silahlı gruplar ve Kfar Azza yerleşim biriminde İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İsrail güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Netanyahu'dan halka "bölgeyi terk etmeleri" çağrısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün gece ulusa sesleniş konuşmasında, abluka altındaki Gazze Şeridi sakinlerine "bölgeyi terk etmeleri" çağrısı yaparak, Hamas'ın bulunduğu tüm bölgeleri enkaza çevireceklerini söyledi.

Hamas'ın İsrail'e karşı savaş başlattığını, dün başlayan durumun daha önce görülmediğini, bir daha tekrarlanmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Netanyahu, "Ordu, Hamas'ın canını acıtmak için tüm gücünü kullanacak. Hamas'ın toplandığı, gizlendiği her yeri sakat bırakıp enkaza dönüştüreceğiz." dedi.

- İsrail, hava saldırılarına devam etti

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, Han Yunus kentine bağlı El-Yabani Mahallesi'ndeki Habib Muhammed Camisi'ni bombaladı.

Saldırıda caminin yıkıldığı aktarılırken sosyal medyada da yıkılan caminin görüntüleri paylaşıldı. Ayrıca İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait olduğunu iddia ettiği 4 büyük binayı hedef aldı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarının, Hamas'la bağlantılı ofislerin yer aldığı ve üst düzey üyelerinin operasyon yürütmek için kullandıkları öne sürülen yüksek katlı iki binaya saldırı düzenlediği kaydedildi.

Gün içinde iki büyük binanın daha vurulduğu belirtilen açıklamada, böylece Hamas için önemli 4 binaya saldırı düzenlenmiş olduğu ifade edildi.

- "Esir alınan İsraillilerin sayısı çok fazla"

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde, El-Aksa Televizyonu'na yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'yı ve Filistinli esirleri savunmak amacıyla başlatılan "Aksa Tufanı" saldırısının devam ettiğini söyledi.

Saldırı sebebiyle İsrail'in derin bir krizle karşı karşıya kaldığını belirten Ebu Ubeyde, onlarca İsraillinin esir alındığını ve "İsrailli esirlerin sayısının Netanyahu'nun düşündüğünden kat kat fazla olduğunu" öne sürdü.

Ebu Ubeyde, İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'nin her yerinde olduğunu belirterek, İsrail Gazze halkına ne yapıyorsa aynısının İsrailli esirlere de uygulanacağını ifade etti.

- İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 370'e yükseldi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 370'e ulaştığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in dünden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 370 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 200 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Bakanlık önceki açıklamasında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin yaralandığını bildirmişti.

- İsrail basını, Filistinli unsurların saldırısında ölen İsrailli sayısının 600'e yükseldiğini duyurdu

İsrail basını, Filistinli unsurların saldırısında ölen İsrailli sayısının 600'e çıktığını açıkladı.

İsrail merkezli Kanal 13 televizyonu ve diğer medya organları, Filistinli gruplarca dün başlatılan ve bugün de devam eden saldırılarda ölen İsraillilere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Buna göre dünden bu yana devam eden saldırılarda 600 İsrailli hayatını kaybetti, 2 bin kişi yaralandı.

- Gazze Şeridi sınırındaki yasa dışı Yahudi yerleşimleri tahliye ediliyor

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan İsraillileri tahliye etmeye başladı.

Kanal 12 televizyonunun haberinde, sirenlerin sürekli çalması ve Filistinli gruplarla çatışmaların devam etmesi nedeniyle sınırda yaşayan İsrailli yerleşimcilerin tahliyesine başlandığı belirtildi.

Bu yerleşimcilerin, askeri operasyonlar sona erene kadar otellerde veya uzak bölgelerdeki ailelerin yanında misafir edilecekleri bildirildi.

- İsrail, Gazze sınırında bulunan 24 yerleşim yerindeki İsraillileri tahliye etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi yakınında boşaltılan yerleşim birimi sayısının 24'e yükseldiğini duyurdu.

İsrail ordusu, çatışmaların yaşandığı ülkenin güneyindeki güvenlik durumu hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada sınırdaki Nahal Oz, Nir Am, Mefalsim, Kefar Aza, Gevim, Or Haner, Ivim, Netiv Haasara, Yad Mordeşayi, Karmiya, Zikim, Kerem Şalom, Kisufim, Holit, Sufa, Nirim, Nir Oz, Ayn Haşloşa, Nir Yitzak, Beeri, Magen, Reim, Saad ve Alumim yerleşim yerlerindeki sivillerin tahliye edildiği belirtildi.

Ordu daha önce 6 yerleşim birimindeki sivillerin tahliye edildiğini duyurmuştu.

İsrail, dünya genelindeki diplomatlarına "evden çıkmama" talimatı verdi

İsrail, dünya çapında görev yapan diplomatlarına güvenlik yetkililerinden özel izin almadıkça evlerinden çıkmama talimatı verdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı yabancı ülkelerde görev yapan diplomatlarına dikkatli olma çağrısı yaptı.

Bakanlık, Hamas'ın Gazze Şeridi'nden İsrail'e dün başlattığı saldırı nedeniyle "dünya çapındaki tüm diplomatik misyonlarını yüksek alarm durumuna" geçirdi.

Bu kapsamda, diplomatlara "güvenlik yetkililerinden özel izin almadıkça evlerinden çıkmama" talimatı verildi.

- İsrail savaş uçakları Gazze'de 6 kişilik bir aileyi yok etti

İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırısında 6 kişilik ailenin tüm fertleri hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin batısındaki Nasr Mahallesi'nde Şaban ailesinin evini hedef aldı.

Saldırıda anne-baba ile 4 çocuklarının yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Anne İnas Şaban'ın kardeşi Fethi Şaban, sosyal medya hesabı Facebook'tan yaptığı açıklamada, kız kardeşi İnas, eniştesi Nezir ve yeğenleri Ömer, Gade, Betül ve Ahmed'in evlerine uyarı yapılmadan aniden düzenlenen bombardımanda hayatını kaybettiğini belirtti.

- İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırısında evleri ve camileri hedef aldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sırasında 3 ev, 2 cami ve bir radyo merkezini hedef aldığı, ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail güçleri, Gazze'ye yönelik hava saldırısında 3 evi bombaladı.

İlk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu ancak net bir sayı verilemediği kaydedilen açıklamada, yıkılan yapıların enkazı altında kalanların olduğu aktarıldı.

Gazze'deki Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, dünden bu yana devam eden hava saldırılarında iki cami ile bakanlığa bağlı Kur'an-ı Kerim radyosuna ait merkezin hedef alındığını belirtti.

Bakanlık, Gazze Şeridi'nin batısındaki El-Emin Muhammed ve güneydeki Han Yunus'ta Muhammed el-Habib camileri ile Filistin ticaret kulesindeki radyo merkezinin vurulmasını kınadı.

Camilerin, dini merkezlerin hedef alınmasının kutsallığın ihlali olduğu, tüm uluslararası yasa ve normlar tarafından yasaklandığı vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma, "sivillerin ve ibadet yerlerinin korunması için ivedilikle harekete geçilmesi, saldırıların faillerinin Filistin halkına yönelik devam eden suçlardan sorumlu tutulması" çağrısında bulunuldu.

- İsrail ordusu, güneyden sızan Filistinli güçleri tanklar ve İHA'larla hedef aldığını duyurdu

İsrail ordusu, güneyden sızan Filistinli güçleri tanklar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülkenin güneyindeki 4 noktada silahlı grupların hedef alındığı belirtildi.

Yerleşim birimlerine sızmaya çalışan Filistinli güçlerin, İHA'larla etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, Magan yerleşim yerine sızmaya çalışanlara ise tanklarla karşı koyulduğu kaydedildi.

Saldırıların başladığı andan itibaren farklı noktalarda silahlı gruplardan yüzlerce kişinin öldüğü aktarıldı.

- İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 159 konut tamamen yıkıldı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dünden bu yana düzenlediği saldırılarda, 159 konut tamamen yıkıldı, 1210 konut ise kısmen hasar gördü.

Gazze'deki Hükümet Enformasyon Dairesi Başkanı Selame Maruf, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in dünden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılardaki maddi hasara ilişkin açıklama yaptı.

Maruf, "İşgal güçleri, dün gece yarısına kadar 13 çok katlı binanın da aralarında bulunduğu 159 konutu tamamen yıktı, 36'sı oturulamayacak hale gelen 1210 konuta ise kısmen hasar verdi." dedi.

İsrail'in Gazze’deki hükümete bağlı Çalışma Başkanlığı binası başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarını ve iki camiyi hedef aldığını aktaran Maruf, vurulan yerler arasında İçişleri Bakanlığa ait 19 tesisin bulunduğunu kaydetti.

Elektrik şirketinin, maruz kaldığı bombalama sonucu 13 ana hattın kesilmesi, 4 trafo ve 12 direğin tahrip edilmesiyle uğraştığını söyleyen Maruf, İsrail'in elektrik tedarikini durdurmasının, "elektrik dağıtım saatlerini günde 8 saatten 4 saate düşürdüğü için insani durumu daha da kötüleştirdiğini" ifade etti.

Maruf ayrıca "elektrik kesintilerinin hastaneler, su kuyuları ve arıtma tesisleri gibi önemli sektörlerin hizmetlerini tehdit eden olumsuz etkileri" konusunda uyardı.

- İsrail ordusu, saldırılarda ölen asker sayısının 57'ye yükseldiğini açıkladı

İsrail ordusu, Hamas'ın dün başlayan ve bugün de devam eden saldırılarında ölen askerlerinin sayısının 57'ye yükseldiğini duyurdu.

İsrail ordusu, konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Hamas'ın saldırılarında hayatını kaybeden 13 İsrail askerinin daha kimlik bilgilerinin aileleri ve kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edildi.

İsrail ordusu, daha önce yaptığı açıklamada toplamda 44 askerinin öldüğünü duyurmuştu.