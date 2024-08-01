İsrail'in Gazze Şeridi'nde öldürdüğü gazeteci sayısı 165'e yükseldi

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Al Jazeera muhabiri Gul ile kameraman Rifi'nin İsrail saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Al Jazeera, Gul ve Rifi'nin İran'da bugün suikasta uğrayan Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İsrail saldırıları sonucu yıkılmış evinin görüntülerini almak için Şati Mülteci Kampı'nda bulunduklarını belirtti.

İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Gul ve Rifi'yi doğrudan hedef aldığını belirten Al Jazeera, gazetecilerin Heniyye'nin yıkılmış evinin çekiminden sonra bölgeden ayrıldıkları sırada seyir halindeyken saldırıya maruz kaldıklarını aktardı.

Gul ve Rifi'nin olay yerinde hayatlarını kaybetmesinin ardından cenazeler, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısının 165'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası toplum ve kuruluşlara, İsrail'in devam eden suçlarının uluslararası mahkemelerde soruşturulması, Filistinli gazetecilere yönelik saldırıların durdurulması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.