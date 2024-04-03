Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen gazetecilerin sayısı 140'a yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 gazeteci daha yaşamını yitirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

"Kudüs'ün Sesi" radyosunda sunucu ve editör olan Muhammed es-Seyyid Ebu Sahil ile dijital içerik editörü Tarık es-Seyyid Ebu Sahil'in İsrail ordusunun Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ne yönelik baskınında hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 140'a yükseldiği bildirildi.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.