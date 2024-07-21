İsrail’e ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi’nin orta bölgelerine düzenlediği saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze’deki El-Avde Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, “İsrail savaş uçaklarının Nuseyrat Filistinli Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırılarda şehit olan 4 kişinin cenazeleri hastaneye getirildi.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu saldırıda yaralanan çok sayıda Filistinlinin de tedavi altına alındığı belirtildi.

Öte yandan Gazze Şeridi’ndeki Filistin Sivil Savunma Birimi’nin sosyal medya platformu Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, “İsrail savaş uçaklarının el-Bureyc Filistinli Mülteci Kampı’ndaki bir eve düzenlediği saldırılarda 6 kişi şehit oldu.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, çok sayıda kişinin yaralandığına dikkat çekilerek, sivil savunma birimlerinin hala enkaz altında bulunanları kurtarma çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.

Görgü tanıkları ise AA muhabirine, İsrail’e ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nuseyrat kampında Gurab ailesine, el-Bureyc kampında da Halife ailesine ait olmak üzere iki evi hedef aldığını belirtti.

Tanıklar, aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını kaydetti.

-⁠İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 38 bin 919 Filistinli öldü, 89 bin 622 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 682 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 578 Filistinli hayatını kaybetti.