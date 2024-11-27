İsrail ordusunun Gazze kentinde bir evi hedef alması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistinli sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin güneyindeki ez-Zeytun Mahallesinde bir evi hedef aldı.

İsrail saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun "Ebu Diyye" ailesine ait evi hedef aldığını, evin yıkıldığını, çevre evlerde de hasar meydana geldiğini bildirdi.