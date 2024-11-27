İsrail ordusunun, dün Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki farklı bölgelerine düzenlediği onlarca yoğun hava saldırısında 29 kişi hayatını kaybetti, 72 kişi yaralandı.

İsrail, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden saatler önce, başkent Beyrut'un merkezi ve güney banliyöleri de dahil olmak üzere Lübnan'a yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı.

Lübnan resmi ajansı NNA ve Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamalarda, İsraill'in, ülkenin güneydeki Bint Cubeyl ilçesi, Sur şehrinin Raşidiye bölgesi ve Sayda ilçesine bağlı Sarafand kasabası ile ülkenin doğusundaki Baalbek-Hirmil Valiliği'ne bağlı Baalbek ve Hirmil ilçeleri ile Bekaa Valiliği'ne bağlı Zahle ve Batı Bekaa ilçelerine yönelik yoğun hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Açıklamalarda, söz konusu hava saldırılarında 29 kişinin yaşamını yitirdiği, 72 kişinin yaralandığı ifade edildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını ve ateşkesin yerel saatle 04.00'te yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.