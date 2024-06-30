Sırbistan'da, İsrail'in Belgrad Büyükelçiliği'nin güvenliğini sağlayan jandarma mensubunu arbaletle yaralayan saldırgan öldürüldü.

Sırbistan İçişleri Bakanı İvica Dacic, basına yaptığı açıklamada, İsrail'in Belgrad Büyükelçiliği'ni koruyan jandarma mensubunun, bir saldırgan tarafından arbaletle boğazından vurularak yaralandığını duyurdu.

Dacic, saldırganın, yaralanan jandarma mensubunun açtığı ateş sonucu öldürüldüğünü, söz konusu olayın "terör saldırısı" olduğunu belirtti.

Jandarma mensubunun tedavi altına alındığını ifade eden Dacic, saldırının çok yönlü soruşturulduğunu kaydetti.

İvica Dacic, saldırıyla ilişkisi olduğundan şüphelenilen bir kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

- Sırbistan'da güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı

İçişleri Bakanı Dacic, saldırganın Müslüman olup Salahudin ismini alan Sırp Milos Zujovic olduğunu söyledi.

Dacic, ülkedeki güvenlik seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığını ifade etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise jandarma mensubunun durumunun iyiye gittiğini vurguladı.

Vucic, "Aradığımız birkaç kişi daha var. Sırbistan topraklarında olduğunu bildiğimiz ve Salahudin ile aynı görüşlere göre yönlendirilen bir kişi var." dedi.

Saldırganın ve dahil olduğu grubun olaydan önce halihazırda takip edildiğini ve tutuklanmalarının planlandığını belirten Vucic, "Kanıt toplamak gerekiyordu ama saldırılarına daha erken başladıkları açık." diye konuştu.