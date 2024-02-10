İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 28 bin 64'e çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 127 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde onlarca Filistinliyi daha öldürdüğü, ölen kişi sayısının 28 bin 64'e yükseldiği aktarıldı.

Son saldırılarda 152 kişinin daha yaralandığı Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 67 bin 611'e ulaştığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.