Alithia gazetesi, “Kıbrıs’taki Terör Saldırısının Önlenmesi” başlıklı haberinde, İsrail Başbakanlığının konuyla ilgili açıklamasına yer verdi.

Gazete, İsrail’in ayrıca terör saldırısının önlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdiğini yazdı.

Habere göre İsrail Başbakanlığı yaptığı açıklamada “İsrail, Kıbrıs topraklarında İsrail hedeflerine karşı yapılması planlan terör saldırısının önlenmesini selamlıyor” ifadesini kullandı.

Yapılan açıklamada İsrail devletinin, Yahudileri ve İsraillileri korumak için çeşitli metotlarla çalıştığı ifade edildi.

Gazete, İsrail devlet televizyonunun, geçtiğimiz Pazar günü “Fileleftheros” gazetesinde yer alan ilgili haberin, ayrıntıları aktarmaksızın, içeriğine yer verdiğini yazdı.

Habere göre bir hükümet kaynağı ise Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada Rum Yönetiminin terör faaliyetlerine yönelik toleransının sıfır olduğunu belirtti.

İlgili gazetede çıkan İsraillilere yönelik terör faaliyetinin önlendiğine ilişkin haberin sorulması üzerine aynı kaynak, ulusal güvenlik konularını yorumlamaktan kaçındı.