İsrail’den tahliye kapsamında deniz yoluyla Güney Kıbrıs’a gitmeyi tercih eden Amerikan vatandaşı 159 kişiyi taşıyan Rhapsody of the Seas isimli kurvaziyerin, dün sabah Larnaka Limanı’na vardığı bildirildi.

Fileleftheros’un “Savaşın Bombalarından Limasol Limanı'na… 159 Amerikan Vatandaşı Dün Kucaklarında Çocukları Ellerinde Bavullarıyla Ulaştı” başlıklı haberine göre, 159 kişiden 100’ü iki otobüsle, misafir edilmeleri için düzenlenen Baf’taki acemi er eğitim kampına, geriye kalanların bir kısmı ülkelerine dönmek üzere Larnaka Havalimanı’na götürüldü. Bazıları ise Limasosl’da otellerde kalmayı tercih etti.

ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Julie Fisher, 159 Amerikan vatandaşının Limasol Limanı’na varışının ardından terminal dışında yaptığı açıklamada, Amerikan vatandaşlarına desteğin, büyükelçiliğin en üst önceliği olduğunu söyled; Rum yönetimine ve “inanılmaz bir güvenlik” sağladığını belirttiği Rum Dışişleri Bakanlığı kriz grubuna teşekkür etti.

-“Larnaka’da Yahudi Sinagogu'nda geniş güvenlik önlemleri altında destek etkinliği”

Aynı gazete dün Larnaka’daki Yahudi Sinagogu'nda dün Yahudi cemaatine destek etkinliği düzenlendiğini yazdı.

Habere göre “Kıbrıs Hahambaşı” Arie Zeev Raskin yönetiminde dinî ayin de gerçekleştirilen etkinliğe İsrail, ABD, Ukrayna, Fransa ve Polonya’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçileri de katıldı.

Katılımcılar arasında DİKO Başkanı Nikos Papadopulos, eski DİSİ Başkanı Averof Neofitu ve Rum ve İsrail bayrakları tutan çok sayıda kişi katıldı. Etkinliğin güvenliğini, bazıları yüksek binaların üzerinde konuşlanan 200 silahlı polis sağladı. Rum makamlarınca çok geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen etkinliğin, son yıllarda Güney Kıbrıs’ta düzenlenen, “tehlikesi en yüksek” etkinlik olduğuna vurgu yapıldı.

Etkinlikte, İsrail’den dün kaçarak Güney Kıbrıs’a ulaşan ve yakınları/aile fertleri arasında Hamas tarafından kaçırılanlar bulunan 4 aileden temsilciler kaçırma olaylarını anlattı.

-Hristodulidis: "AB olarak geç kaldık”

Haravgi ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, “AB olarak İsrail’de yaşanan krizin yumuşatılması için Avrupa Konseyi’ni toplamakta geç kaldıklarından” yakındığını yazdı.

Habere göre, “Digital Agenda Cyprus” isimli etkinlik çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hristodulidis, Avrupa Konseyi öncesinde Mısır Devlet Başkanı El Sisi ile telefon görüşmesi yaptığını söyledi. El Sisi’nin güçler dengesindeki sorunları çok iyi bildiğini iyi bildiğini söyleyen Hristodulidis, hem bu durumu hem de krizin bölgeye yayılmasını göğüslemek için çözülmesi gereken konuları ele aldıklarını anlattı.

Hristodulidis, AB’nin krizin yatıştırılmasına kolaylıkla katkıda bulunup bulunamayacağı sorulduğunda “Samimi konuşmak istiyorum. AB olarak Avrupa Konseyi’ni toplamakta geç kaldık. Büyük bir konu, çok ciddî bir konu, bölgeye en yakın AB üyesi ülke olarak bizi çok kaygılandırıyor” ifadesini kullandı.

Savaş alanındaki vatandaşlarını tahliye için şu ana kadar Rum yönetimine başvuran 26 ülke olduğunu belirten Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın güvenliği konusu sorulduğunda, Güney Kıbrıs’ta İsrailliler, Filistinliler ve bütün bölge ülkelerinden insanlar bulunduğunu hatırlatarak, olumsuz durumlar yaşanmaması için Polis Genel Müdürü ile sürekli temas halinde olduğunu söyledi.