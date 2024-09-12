İsrail devlet televizyonu KAN, parlamento üyelerinin, Likud Partisi milletvekili Hanoch Milwidsky'e ait "cinsel içerikli" fotoğraf ve mesajlar içeren mail aldığını bildirdi.

Konunun eski ve uydurma olduğunu savunan Milwidsky'nin "2 yıldan fazla bir süre önce aynı fotoğraf ve yazışmalar, aile bireylerim dahil, tanıdığım yüzlerce kişiye, bana zarar vermek amacıyla gönderilmişti." dediği aktarıldı.

Kanal 12'nin konuyla ilgili haberinde ise "Yakın zamanda milletvekillerine isimsiz bir e-posta adresinden, Milwidsky'nin çıplak fotoğrafının ve utanç verici ayrıntıların yer aldığı e-postalar aldı." ifadelerine yer verildi.

İsrail'deki sağcı kanatta yer alan Likud Partisi, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılar nedeniyle kesintiye uğrayan yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan Başbakan Netanyahu tarafından yönetiliyor.