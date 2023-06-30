Güney Kıbrıs Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yorgos Papanastasiu, Güney Kıbrıs ile İsrail’in teknik komitelerinin, iki ülkenin elektrik ve doğal gaz konularındaki iş birliği hususunda, önümüzdeki 15 gün içerisinde görüşmelere başlayacağını söyledi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, dün katıldığı bir etkinlik çerçevesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Papanastasiu, İsrail’e yapılacak ziyaret ve doğal gazın gelişiyle ilgili prosedürlerin ilerleyip ilerlemediği sorusuna yanıtında, hedefledikleri konuya şirketlerden ciddi bir ilgi bulunduğunu ifade etti.

Geçmişte de izah ettikleri üzere, planlamanın, Doğu Akdeniz bölgesinden doğal gazın elektrik üretimi için Güney Kıbrıs’a gelmesi olduğunu ifade eden Papanastasiu, ilk hedeflerinin konvansiyonel elektrik üretiminin maliyetinin düşürülmesi olduğunu belirtti.

Papanastasiu, şu anda Güney Kıbrıs’ın AB devletleri arasında elektrik açısından belki de en pahalı beşinci ülke olduğunu ve bu maliyetin düşürülmesi gerektiğinin anlaşıldığını da söyledi.

Papanastasiu, enerji konusunda seyahatler planlanıp planlanmadığı konusundaki bir soruya yanıtında ise, bir sonraki seyahatin, merkezleri orada bulunan şirketlerle görüşmeler yapılması için Amerika’ya yapılacağını düşündüğünü söyledi.

Şu anda dikkatlerin, biri elektrik diğeri de doğal gazla ilgili olan teknik komitelere odaklandığını dile getiren Papanastasiu, teknik komitelerin önümüzdeki 15 gün içerisinde İsrail’le görüşmeye başlayacağını sözlerine ekledi.

TAK