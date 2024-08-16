İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Tahran'ın ülkesine saldırması halinde uluslararası koalisyonun Tel Aviv'in İran topraklarına yapacağı misillemeye katılmasını umduklarını söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Katz, bölgesel gerginliği önleme ve esir takası müzakerelerine destek amacıyla İsrail'i ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile bir araya geldi.

İsrail'e verdikleri destekten dolayı Lammy ve Sejourne'ye teşekkür eden Katz, "Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlarına açıkça belirttim; İran saldırırsa, İsrail, ABD, İngiltere ve Fransa liderliğindeki uluslararası koalisyonun sadece savunmada değil aynı zamanda İran'daki önemli hedeflere saldırıda da İsrail'e katılmasını bekliyor." ifadelerini kullandı.

Katz, "İsrail'in esir takasına hazır olduğunu ancak Hamas'ın taleplerini sertleştirebileceğini" dile getirdi.