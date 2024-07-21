İsrail savaş uçaklarının, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalı, "Hudeyde kentinin bir dizi bombayla hedef alındığını" duyurdu.

Haberde, Hudeyde Limanı'ndaki petrol depolarına düzenlenen saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi ancak sayıya ilişkin bilgi verilmedi.

Haberde ayrıca, saldırı sonucu çok sayıda kişide yanıklar oluştuğu ifade edildi.

Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam ise X sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, İsrail'in, Hudeyde Limanı'ndaki petrol tankları ve elektrik santralinin de aralarında bulunduğu sivil tesisleri hedef alan acımasız saldırısının, Yemen'in Gazze'ye verdiği desteği durdurması için düzenlendiğini belirtti.

Abdusselam, "Bu, (Gazze'ye verilen desteğin durması) gerçekleşmeyecek bir düştür. Bu saldırı, Yemen halkının ve silahlı kuvvetlerinin sadece kararlılığını ve azmini artıracaktır." ifadesini kullandı.

İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana, X sosyal medya hesabından Hudeyde'deki saldırı sonrası çıkan yangınların fotoğrafını paylaşarak "Bu, tüm Ortadoğu'ya bir mesajdır." açıklamasında bulundu.

-İsrail Savunma Bakanı: (Husiler) Bize saldırmaya cesaret ederlerse, sonuç aynı olacaktır

İsrail'in Yemen'in Kızıldeniz üzerindeki liman kenti Hudeyde'ye düzenlediği hava saldırısının ardından Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran destekli Husilerin İsrail'i tekrar hedef almaları durumunda aynı sonuçla karşılaşacaklarını söyledi.

Gallant, yayımlanan video mesajında, Yemen'in Kızıldeniz üzerindeki Hudeyde kentinde limana düzenlenen hava saldırısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Husilerin İsrail'e 200'ün üzerinde saldırıda bulunduğunu ve ilk kez İsrail vatandaşlarına zarar verdiklerini dile getiren Gallant, bu nedenle Hudeyde'yi hedef aldıklarını savundu.

Gallant, "İsrail vatandaşlarının kanının bir bedeli var. Bu, Lübnan'da, Gazze'de, Yemen'de ve diğer yerlerde açıkça ortaya kondu. Bize saldırmaya cesaret ederlerse, sonuç aynı olacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 2 bin kilometre uzağındaki Hudeyde'deki limana düzenlenen saldırıyı Başbakan Binyamin Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Hezi Halevi'nin yakından izlediğini belirten Gallant, "Şu anda Hudeyde'de yanan ateş, Orta Doğu'nun her yerinde görülüyor ve bunun önemi açık." dedi.

İsrail Ordusu sözcülüğünden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Yemen'in Hudeyde kentindeki limanda Husilere ait "askeri hedefleri" vurduğu, İsrail'e karşı Husilerin düzenlediği yüzlerce saldırıya karşı misilleme yapıldığı duyurulmuştu.

Tel Aviv'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında cuma yerel saatle gece 03.00'te İHA saldırısıyla güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı.

Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıklamıştı.

Husiler, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve Tel Aviv'in kendileri için "güvenli olmayan bölge" olduğunu duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İHA saldırısına "gerekli karşılığı vereceklerini" söylemişti.

-Husiler: İsrail'in Hudeyde kentine düzenlediği saldırıda 80 kişi yaralandı

Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'in Hudeyde kentine düzenlediği saldırıda 80 kişinin yaralandığını açıkladı.

Husilere ait haber ajansı SABA'nın haberine göre, Husilerin sözde Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in "ABD ile işbirliği içinde sivil alanları, hizmet ve ekonomik tesisleri hedef aldığı" ifade edilen açıklamada, İsrail'in Hudeyde kentini (petrol depolarını ve elektrik santralini) hedef alması sonucu çoğu yanık olmak üzere 80 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda can kaybı olduğuna ilişkin bir bilgi yer almazken, yerel sağlık kaynakları, İsrail'in saldırılarının ardından Hudeyde kenti merkezindeki El-Alfi Hastanesi'ne 2 ölü ve onlarca yaralı getirildiğini aktardı.

Aynı kaynak, ölen ve yaralananların büyük bir kısmının Hudeyde Limanı'ndaki yakıt tesislerinde çalışan işçiler olduğunu kaydetti.

Yaralıların büyük bir kısmının "ağır yaralı" olması nedeniyle ölü sayısının artacağı tahmin ediliyor.

-Husiler'den İsrail'in saldırısı sonrası "ülkede yeterli miktarda petrol ürünü var" açıklaması

Yemen'de İran destekli Husiler, ülkede yeterli miktarda petrol ürünü bulunduğunu duyurdu.

Husilerin sözde Petrol Bakanı Ahmed Abdullah Daris, Husilere bağlı SABA haber ajansında yer alan açıklamasında, İsrail'in, Hudeyde Limanı'ndaki petrol tesislerine saldırı düzenlemesinin petrol ürünlerine etkisi üzerine değerlendirmede bulundu.

Daris, Husilerin kontrolü altındaki bölgede yaşayan Yemenlilere "yeterli miktarda petrol ürünü bulunduğu" konusunda güvence vererek, "benzin istasyonlarına giderek krize yol açılmamasını" istedi.

"Akaryakıt istasyonları normal bir şekilde vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor." diyen Daris, Hudeyde'ye yönelik saldırı sonrasında durumun kontrol altında olduğu yönünde mesaj verdi.

Husilerin sözde Elektrik Bakanı Muhammed el-Bahiti ise İsrail saldırısının, Hudeyde'deki elektrik üretim tesisinin ve yakıt tanklarının ciddi zarar görmesine yol açtığını kaydetti.