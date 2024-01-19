İsrail Sağlık Bakanı Uriel Menachem Buso, Gazzeli ve Lübnanlı yaralıların İsrail hastanelerine kabul edilmesi yönündeki talimatının iptal edildiğini açıkladı.

Jerusalem Post'un haberine göre, Sağlık Bakanı Buso, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunca tahliye edilen Gazzeli ve Lübnanlı yaralıların ülkedeki hastanelerde tedavi edilebilmesine yönelik talimatın hayata geçirilmeden iptal edilmesini talep ettiğini söyledi.

Buso, Gazzeli ve Lübnanlıların İsrail hastanelerine sığınmasına izin vermeme yönündeki politikasında bir değişiklik olmadığını vurguladı.

Bakan Buso ayrıca, Lübnanlı ve Gazzelilerin tedavi edilebilmesine ilişkin talimatın bilgisi ve onayı olmadan verildiğini savundu.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250’si kadın olmak üzere 24 bin 762 Filistinli öldürüldü, 62 bin 108 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 194'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 530 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.