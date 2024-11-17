İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda 2 evi bombaladı. Saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ayrıca Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunu da hedef aldı. Saldırılar sonucu 5 kişi öldü.

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Görgü tanıkları da İsrail güçlerinin, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısındaki El-Fahura semtinde onlarca binayı patlayıcılarla havaya uçurduğunu aktardı.

Kaynak: rss