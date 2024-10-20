İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesine düzenlediği saldırıda en az 73 kişinin öldüğü, onlarcasının yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Meşru Beyt Lahiya'da yerleşim yerlerine şiddetli saldırılar düzenleyerek korkunç bir katliam işlediği kaydedildi.

Saldırıda çoğu çocuk ve kadın en az 73 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı ve kaybolduğu aktarıldı.

Söz konusu katliamın, Gazze'nin kuzeyindeki sağlık sisteminin çökertilmesiyle eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğine dikkatin çekildiği açıklamada, İsrail ordusunun, sağlık çalışanlarından hastaneleri derhal tahliye etmelerini istediği, hastanelere yakıt girişini engellediği, aynı zamanda bölgedeki iletişim ve internet hizmetlerini kestiği, böylece derin bir insani krize sebep olduğu ifade edildi.

İsrail'in işlediği yeni katliamın, kadın ve çocuklara yönelik etnik temizliğin kınandığı açıklamada, uluslararası topluma bu suçların kınanması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampı ve Meşru Beyt Lahiya başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki soykırımdan İsrail, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve bu suçlara ortak olan diğer ülkelerin sorumlu olduğu vurgulandı.

-İsrail'in vurduğu Endonezya Hastanesinin elektriksiz kalması nedeniyle 2 hasta hayatını kaybetti

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Endonezya Hastanesini bombalaması sonucu hastanenin elektriksiz kaldığını ve 2 hastanın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ghebreyesus, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin X'ten paylaşım yaptı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Endonezya Hastanesine (İsrail tarafından) düzenlenen saldırıda 40 hasta ve sağlık personelinin yaralandığını belirten Ghebreyesus, "Hastanenin jeneratörü vuruldu ve elektriksiz kaldı. Bunun sonucunda 2 kritik hasta hayatını kaybetti. El-Avde Hastanesine düzenlenen saldırıda sağlık personeli yaralandı. Hastanelerin yakınlarındaki saldırılar, erişimi tehlikeye atarak hastaneleri hızla işlevsiz hale getirebilir." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, sağlık hizmetinin korunması gerektiğini vurguladı.

DSÖ'nün yakıt, tıbbi malzeme, kan, gıda teslim etmek ve kritik hastaları Şifa Hastanesine nakletmek için Kemal Advan Hastanesine bir misyon planladığının altını çizen Ghebreyesus, "Kemal Advan ve El-Avde hastanelerinin faaliyette kalması hayati önem taşıyor. İhtiyaç duyan tüm hastalara ve sağlık çalışanlarına ulaşmak için sürdürülebilir ve güvenli erişim çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Ghebreyesus, Gazze'de acilen ateşkes sağlanması çağrısını yineledi.