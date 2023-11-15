İsrail askerlerinin, baskın düzenlediği Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde onlarca sağlık personeli ile yerinden edilmiş kişiyi alıkoyarak sorguya aldığı bildirildi.

Şifa Hastanesi'ndeki sağlık kaynaklarının AA'ya yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'nin ameliyathane, böbrek, dahiliye, hasta kabul ve doğumhane binalarına baskın düzenledi, bodrum katlarında ise patlama gerçekleştirdi.

İsrail askerlerinin, baskın düzenlediği binalarda arama yapmak üzere kapalı kapıları patlayıcı ile patlattığı bildirildi.

İsrail askerlerinin hastanede onlarca sağlık personelini ve yerinden edilmiş kişiyi alıkoyarak sorguya aldığı, ayrıca bazı kişileri ellerini ve gözlerini bağlayarak ve kıyafetlerini çıkararak bilinmeyen bir yere götürdüğü aktarıldı.

Hastane binasına ve çatısına da keskin nişancıların yerleştirildiği kaydedildi.

İsrail ordusu, bu sabah Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemişti.

(AA/AN/ŞEB)