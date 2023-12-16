İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli esiri "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurmasının ardından çok sayıda esir yakını, Tel Aviv'de gösteri düzenledi.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail ordusunun söz konusu olayı duyurmasının ardından çok sayıda esir ailesi ve destekçisi, Tel Aviv'deki Genelkurmay Başkanlığı binası önünde toplandı.

Göstericiler, Gazze'deki esir İsraillilerin fotoğraf ve isimlerinin yazılı olduğu dövizlerle,"Tüm esirler serbest bırakılmadıkça zafer yoktur", "Zamanları azalıyor. Onları hemen evlerine getirin" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler ayrıca, İsrail hükümetine, tüm esirlerin serbest bırakılması için Filistinli direnişçilerle acilen yeni bir anlaşma yapması çağrısında bulundu.

- İsrail ordusu yanlışlıkla 3 esiri öldürdüğünü duyurmuştu

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordu güçleri, Şucaiye'deki çatışmalar sırasında 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla tehdit olarak tanımladı. Sonuç olarak askerler, onlara ateş açtı ve öldürüldüler" ifadelerine yer verilmişti.

Olayın meydana geldiği bölgede yapılan arama ve kontrollerde "ölenlerin kimlikleri konusunda şüphelerin ortaya çıktığı" belirtilen açıklamada, bunun üzerine cesetlerin incelenmek üzere İsrail'e nakledildiği ve ardından cesetlerin 3 esire ait olduğunun doğrulandığı kaydedilmişti.

Yapılan ayrıntılı incelemenin ardından, cesetlerin, Yotam Haim ve Samer Talalka adlı esirler ile ailesinin adının yayımlanmasını istemediği bir esire ait olduğunun belirlendiği aktarılmıştı.

- Netanyahu'dan "gereken dersleri çıkaracağız" açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise olayla ilgili, sosyal medyada, "Bu dayanılmaz bir trajedi. Bu akşam tüm İsrail devleti yasta" paylaşımında bulunmuştu.

Öldürülen esirlerden dolayı "derin bir üzüntü" duyduğunu vurgulayan Netanyahu, şunları dile getirmişti:

"Bu zorlu akşama rağmen, yaralarımızı saracağız, gereken dersleri çıkaracağız ve gücümüzü seferber ederek, tüm rehinelerin evlerine güvenle dönmesi için çalışacağız."