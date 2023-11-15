Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 650'si çocuk olmak üzere 11 bin 320 kişi öldürüldü

İsrail ordusu, Şifa Hastanesine yönelik askeri operasyona başladığını duyurdu

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, 40. gününde şiddetlenerek sürüyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine dün düzenlediği baskın sırasında bir hastaneye yoğun biçimde göz yaşartıcı gaz attı.

İsrail askerleri, 7 Filistinliyi öldürdükten sonra Tulkerim'den çekildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, baskın sırasında Tulkerim Devlet Hastanesinin acil girişine yoğun biçimde göz yaşartıcı gaz attığı anlara ait görüntüleri paylaştı.

Bakanlık, hasta ve sağlık ekiplerinin gazdan etkilendiğini bildirdi.

- Filistin Kızılayı, Gazze'ye gönderilen 155 tırlık yardımı teslim aldı

Filistin Kızılayı, dün yaptığı yazılı açıklamada, Mısır Kızılayının gönderdiği 155 tırlık gıda, su, insani yardım, ilaç ve tıbbi ekipman içeren yardımın Refah Kapısı'ndan teslim alındığını belirtti.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den sonra "yakıt girişine yine izin vermediği" vurgulandı.

- İsrail zırhlı aracı, Filistinli bir kişiye ait otomobili sürüklerken devrildi

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, İsrail ordusuna ait zırhlı araç, dün Filistinli sivil bir otomobili toprak yola sürüklerken devrildi.

Olay, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin ve Filistin beldelerinin yoğunlukta olduğu kuzeydeki Zatara kontrol noktasında gerçekleşti.

İsrail askerleri zırhlı araçla karşısında duran Filistinli sivil bir otomobile önden çarparak sürüklemeye başladı. İsrail askeri aracının sürüklediği otomobil yol kenarındaki toprak alanda devrilirken, zırhlı araç da aynı anda devrildi.

- İsrail güçlerinin Batı Şeria'da 2 hafta önce yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 2 hafta önce yaraladığı bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

- Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzeyinde 7 İsrail askerini öldürdük

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Telegram sayfasından dün yapılan açıklamada, Filistinli direnişçilerin, Gazze'nin kuzeybatısında İsrail ordusuna ait 5 tank ve 2 buldozeri, Yasin 105 tanksavar füzesi, top mermisi ve el yapımı patlayıcılarla hedef aldığını belirtti.

Açıklamada ayrıca Kassam mensuplarının, Gazze şehrinin batısı, Kerem Ebu Salim ve Cuhr ed-Dik bölgelerindeki İsrail birliklerine de top ve roketlerle saldırılar düzenlediği kaydedildi.

- Gazze'den düzenlenen roket saldırısında Tel Aviv'de 2 kişi yaralandı

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, İsrail'in yoğun bombardımanı altındaki Gazze'den düzenlenen roket saldırısında Tel Aviv'de biri ağır olmak üzere 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, Gazze'den düzenlenen roket saldırısı nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çaldığı, atılan roketlerin büyük kısmının İsrail'e ait savunma sistemince havada imha edildiği kaydedildi.

- Hamas: İsrail, Filistinlileri göçe zorlamak için Gazze'de hastaneleri hedef alıyor

Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tüm dünyanın Gazze'den hastaneleri ve altyapıyı bombalayarak halkı temel hizmetlerden mahrum bırakan İsrail ordusunun Filistinlileri göçe zorladığını gördüğünü vurgulayan Hamdan, "İşgalci, böylece 1948 yılındaki Nekbe'yi (felaketi) tekrar yaşatmayı hedefliyor." dedi.

Gazze'de faaliyet gösteren 35 hastaneden 25'inin hizmet dışı kaldığına dikkati çeken Hamdan, İsrail ordusunun Gazze'de 94 kamu binası, 253 okul, 71 cami ve 3 kiliseyi yerle bir ettiğini belirtti.

- Netanyahu, ülkenin kuzeyinde şiddetli çatışmalar yaşandığını söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Lübnan sınırındaki yerleşim birimlerinin yerel yöneticileriyle görüştü.

Netanyahu, "Kuzeyde şu anda şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Hizbullah'ı vuruyoruz ama orduya her türlü senaryoya hazırlıklı olmaları talimatı verildi. Hizbullah'a İsrail'i sınamamasını tavsiye ediyorum. Bu hayatlarının hatası olur." dedi.

İsrail ordusunun saldırdığı Gazze'de Hamas'a karşı bir zafer elde etmeyi istediklerini dile getiren Netanyahu, Hamas'ın "dönmemesini sağlayacaklarını" savundu.

Öte yandan, Netanyahu, abluka atındaki Gazze'deki İsrailli esirlerle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "savaşın başından bu yana esirleri geri getirmek için aralıksız çalıştıklarını" kaydederek, "Açıklayacağımız somut bir gelişme olduğunda haber vereceğiz." ifadesini kullandı.

- İsrail ordusu Gazze'de vurduğu hastanelerin "uluslararası koruma statüsü olduğunu" itiraf etti

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, dün düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kassam Tugayları'nın Gazze Şeridi'ndeki hastaneleri askeri amaçlarla kullandığını ileri süren Hagari, bu nedenle bölgedeki hastanelerin "uluslararası mahkemedeki özel korumasını kaybedeceğini" öne sürdü.

Hagari'nin bu açıklaması, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda Gazze'de vurduğu hastanelerinin uluslararası koruma statüsünde olduğunun kabulü olarak algılandı.

- Gazze'deki Kudüs Hastanesinde bulunan hastalar ve sağlık çalışanları tahliye edildi

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Kudüs Hastanesindeki hastalar, aileler ve sağlık çalışanlarının tahliye edildiği bildirildi.

İsrail ordusunun çevrede devam eden bombardımanının, içeridekilere ateş açmasının, elektriğin tamamen kesilmesinin, su ve yiyeceklerin tükenmesinin, hastanedeki herkesin hayatını tehdit ettiği belirtildi.

Açıklamada, tüm bu nedenlerden dolayı Kudüs Hastanesinde tedavinin imkansız hale geldiği ve yaralıların, tıbbi malzeme, ilaç ve yakıt sıkıntısı çeken güneydeki hastanelere nakledildiği ifade edildi.

- İsrail ordusu Şifa Hastanesinin yoğun bakım ünitesini vurdu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının paylaştığı görüntülere göre, İsrail ordusunun kuşatması altındaki ve yakıt tedarik edilememesi nedeniyle alarm durumundaki Gazze'de bulunan Şifa Hastanesinin yoğun bakım ünitesi vuruldu.

Görüntülerde, doktorların, bölgedeki patlama nedeniyle tozdan nefes almakta zorlandığı dikkati çekti.

Doktorlar, saldırılar ve yakıt eksikliği nedeniyle daha önceden hastane içinde yerleri değiştirilen yoğun bakım hastalarının yeniden başka bir alana tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

- Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail, Şifa Hastanesindeki herkesi ölüm çemberinde tutuyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail tanklarının Şifa Hastanesinin kapısında durduğunu belirterek, "İsrail işgali, iki saat boyunca şiddetli bombardıman ve yoğun silah atışlarını sürdürerek, Şifa Tıp Merkezini dört bir yandan kuşattıktan sonra burada bulunan herkesi ölüm çemberine sokuyor." ifadesini kullandı.

- İsrail ordusu, Şifa Hastanesine yönelik askeri operasyona başladığını duyurdu

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X platformundan yaptığı paylaşımda, Şifa Hastanesinin belirli bir bölümüne yönelik askeri operasyon yürütüldüğünü belirtti.

Adraee, operasyonun hastane içindeki vatandaşları, sağlık ekiplerini ve hastaları hedef almadığını öne sürdü.

Operasyon öncesinde hastane müdürlüğüne konunun iletildiğini dile getiren Adraee, operasyon öncesinde, hastaneden hasta ve sığınanların boşaltılması yönünde çabaların gösterildiğine işaret etti.

Öte yandan, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, söz konusu operasyonun başlatılacağına dair bilginin Şifa Hastanesine verildiğini doğruladı.

- Gazze hükümeti: Şifa Hastanesi'nin basılması savaş suçudur

Gazze Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in, Şifa Hastanesinin Gazze'deki direnişin sevk ve idare merkezi olduğunu ispat etmeye çalıştığını ancak bunda başarısız olacağını dile getirerek, "İşgal güçlerinin, hastaneye silahlar sokarak belirli şekilde düzenleyip görüntülerini çekeceği" tahmininde bulundu.

Sevabite, İsrail işgal güçleri tarafından Şifa Hastanesine baskın düzenlenmesinin bir savaş suçu olduğunu söyledi.

Gazze Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zakkut da İsrail ordusunun, Gazze'de binlerce yaralı ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesine düzenlediği baskınla ilgili Al Jazeera televizyonuna açıklamada bulundu.

"İsrail ordusunun Şifa Hastanesine düzenlediği baskında hastane içinden tek kurşun bile atılmadı." diyen Zakkut, İsrail askerlerinin, hastanenin çıkışının "güvenli" olduğunu iddia ettiği koridordan çıkanlara doğru ateş açtığını belirtti.

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Şifa Hastanesine düzenlediği baskında katliam yapılmasına karşı uyarıda bulunarak, sağlık personelinin, yaralıların ve hastanede yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin güvenliğinden İsrail'i, ABD'yi ve uluslararası toplumu sorumlu tuttu.

İsrail Ordu Radyosunun baskına ilişkin aktardığı haberde ise "Şifa Hastanesinde kaçırılanların varlığına dair bir belirti yok, taramalar devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin şu anda Şifa Hastanesindeki "belirli bir alanda" Hamas'a karşı "hassas ve hedefi olan bir operasyon" yürüttüğü ifade edildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne saldırısı kınandı.

Açıklamada, "Gazze hastanelerine yapılan baskınlar işgalin halkımıza karşı işlediği tüm ihlallerin ve suçların bir uzantısıdır. Şifa Hastanesine yapılan saldırı uluslararası hukukun, uluslararası insancıl hukukun ve Cenevre Sözleşmelerinin açıkça ihlalidir." ifadelerine yer verildi.

Şifa Hastanesindeki sağlık kaynaklarının AA'ya yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu onlarca sağlık personeli ve sivili alıkoydu.

Hastanenin ameliyathane, böbrek, dahiliye, hasta kabul ve doğumhane binalarına baskın düzenlendi, bodrum katlarında ise patlama gerçekleştirildi.

- İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 17'si kız öğrenci 78 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı operasyonlarını sürdürüyor.

İsrail güçleri, gece ve sabah saatlerinde düzenlediği operasyonlarda, 17'si El Halil kentinde üniversiteli kız öğrenciler olmak üzere 78 Filistinliyi gözaltına aldı.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 48 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 650'si çocuk ve 3 bin 145'i kadın olmak üzere 11 bin 320 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.