İsrail ordusunun havadan ve karadan saldırılarını artırdığı Gazze Şeridi’ndeki çatışmalar, bölgenin kuzeyi ve doğusunda İsrail sınırına yakın bölgelerde yoğunlaşmış durumda.

AA muhabiri, sahadaki gözlemleri, taraflardan yapılan açıklamalar ve açık kaynaklara dayanarak, Gazze Şeridi’ndeki kara savaşının seyrini, sıcak temas noktalarını ve Gazze’nin coğrafi özelliklerini derledi.

- Gazze Şeridi’nin coğrafyası

Batısında Akdeniz, kuzey ve doğusunda İsrail, güneyinde Mısır’ın yer aldığı Gazze Şeridi, 41 kilometre uzunluğunda, 6 ila 12 km genişliğinde ve toplam 365 kilometrekare yüz ölçümüne sahip bir bölge.

Çatışmaların yoğunlaştığı orta ve kuzey bölgelerinin eni yaklaşık 6 kilometre gibi kısa bir mesafeden oluşuyor.

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde, doğuda İsrail sınırından başlayarak batıda Akdeniz’e uzanan Gazze Vadisi yer alıyor. Gazze Vadisi, Gazze’nin kuzey yarısı ile güneyini birbirinden ayıran kırsal alandan oluşuyor.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze’nin kuzey yarısında 1,2 milyon, güneyinde ise 1,1 milyon kişi yaşıyor.

Bölgenin ana kara yolu Selahaddin Caddesi, kuzeydeki Erez Kapısı'ndan güneydeki Refah Kapısı'na kadar Gazze Şeridi genelinde 45 kilometre boyunca uzanıyor.

-Çatışma noktaları

Gazze’deki Filistinli direniş grupları ile İsrail ordusu arasındaki sıcak temas, Gazze’nin kuzeydoğusu, kuzeybatısı ve orta bölgelerinin doğusundaki üç ana cephede yaşanıyor.

Bu bölgelerin üçü de genellikle meskun olmayan tarımsal alanlardan oluşuyor. Bu nedenle İsrail ordusunun, sınırlı sayıdaki tank ve buldozerle abluka altındaki Gazze’de tarım alanlarında bulunduğu, ancak meskun alanlara giremediği belirtiliyor.

İsrail ordusuna ait askeri araçların önceki gün Selahaddin Caddesi'nin kuzey ucunda görülmesi basında geniş yer aldı.

İsrail askeri araçları, Selahaddin Caddesi'nde yaklaşık bir saat göründükten sonra Gazze Şeridi'nin doğusundaki açık tarım arazilerine döndü.

Gazze-İsrail sınırındaki AA muhabirinin gözlemlerine göre, kuzey kesimlerindeki Atatra, Beyt Lahya ve Beyt Hanun bölgeleri, İsrail ordusunun 3 haftadan uzun süredir hava bombardımanı ve karadan obüslerle yoğun ateş altında tuttuğu noktalar.

Kuzeydoğu cephesinde İsrail tankları ve askeri araçları, tarım arazilerden Beyt Hanun kentinin sınırlarına kadar geldi ve bu bölge Filistinli direnişçilerle çatışmalara sahne oldu.

Kuzeybatıda da İsrail birliklerinin Er-Reşid Caddesi ve El-Kerame bölgesinde kısmi ilerlemesi görülüyor. Bu rota, Gazze’nin kuzeyindeki en kalabalık yerleşim bölgesi Cibaliya’ya açılıyor.

İsrail güçlerinin dün ve bugün Cibaliya Mülteci Kampı'nı şiddetli şekilde bombalayarak yüzlerce sivili öldürmesi bu yönde bir askeri hareketliliğin artabileceğine işaret ediyor.

Gazze Vadisi eksenindeki orta bölgenin doğusunda, İsrail sınırına yakın Cuhr ed-Dik beldesi ve Zeytun Mahallesi'nde de çatışmalar yaşandı.

İsrail ordusu Gazze’nin kuzey bölgelerinde dünden bu yana yaşanan çatışmalarda 12 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da, kuzeyde çok sayıda İsrail askeri aracını pusuya düşürerek “El-Yasin 105” tanksavar füzeleriyle hedef aldığını ve işgal güçlerine kayıplar verdirdiğini duyurdu.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, bu bölgelerde İsrail ordusuna ait 22 askeri aracını imha ettiklerini belirtti.

-Askeri hareketlilik Gazze Vadisi’nin kuzeyinde

Gazze Nehri'nin geçtiği Gazze Vadisi, yaklaşık 6 kilometre enindeki arazi bölgesinden oluşması nedeniyle Gazze’nin "yumuşak karnı" olarak değerlendiriliyor.

İsrail, haftalardır, Gazze Vadisi’nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 1,2 milyon kişiyi, vadinin güney kesimine gitmeleri konusunda uyarıyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Joel Lion, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Güvenli bölgenin Gazze Nehri'nin güneyi olduğunu söyledik ve kuzeydeki tüm sivillerin buraya taşınmasını istedik. Bu nedenle insani yardım yalnızca güneye ulaşacak.” diye konuştu.

Bu kapsamda, İsrail ordusunun, Gazze Vadisi üzerinden bir hat yararak bölgenin kuzeyini güneyinden koparma amacında olduğu anlaşılıyor.

İsrail’in güneye taşınma uyarıları, Gazze’nin kuzeyindeki hastaneleri dahi hedef alması ve Cuhr ed-Dik ve Zeytun Mahallesi'nde yaşanan çatışmalar buna işaret ediyor.

-İsrail için “zor ve acı verici bir darbe”

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, bugün yaptığı açıklamada, ordunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki kara operasyonlarını “derinleştirmeye devam ettiğini” ileri sürdü.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise, İsrail ordusunun çatışmalarda verdiği kayıpları “zor ve acı verici bir darbe” şeklinde nitelendirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da, yaptığı yazılı açıklamada, “Zor bir savaşın içindeyiz. Uzun bir savaş olacak. Önemli kazanımlarımız var ama acı kayıplarımız da var.” ifadelerini kullandı.