Hava bombardımanı ve topçu atışıyla düzenlenen saldırılarda birçok yerleşim bölgesinin hedef alındığı, ölü ve yaralıların olduğu açıklandı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere hava bombardımanı ve topçu atışıyla saldırı düzenlediği belirtildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in ülkenin güneyindeki Sur ve Nebatiye illerine yönelik yaptığı saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğunu aktardı.

Sur'a bağlı Dibal kasabasına saldıran İsrail güçlerinin hedef aldığı binanın yıkılması sonucu ölü ve yaralıların bulunduğu ifade edildi.

İsrail gemilerinden sabah saatlerinde Sur'un Nakura beldesi, Cebel el-Lebune ve Alma eş-Şaab bölgelerine topçu ateşi yapıldığı kaydedilirken, saldırının sonuçları hakkında bilgi verilmedi.

Nebatiye ilindeki Yahmar eş-Şerif, El-Cami El-Kadim ve Et-Tahta mahallelerini hedef alan İsrail'in Arnun beldesine de saldırı düzenlediği bildirildi.

Saldırılarda ölen ve yaralananların sayısı hakkında bilgiye yer verilmedi.