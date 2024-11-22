İsrail ordusu, Lübnan'a saldırılarını sürdürürken, güneydeki 5 köyün sakinlerine evlerini derhal boşaltmaları çağrısı yaptı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Mansuriye, İskenderuna, Mecdel Zon, Siyad Evleri Çiftliği ve Hoş köyü sakinlerinden evlerini boşaltmalarını istedi.

Söz konusu köylerde Hizbullah milislerinin bulunduğunu öne süren Adraee, bölgeye saldırı düzenleneceğini, köy sakinlerinin Avali Nehri'nin kuzeyine gitmeleri gerektiğini kaydetti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki birçok bölgede yaşayanlara, evlerinden ayrılmaları ve kuzeye göç etmeleri konusunda sık sık uyarı yapıyor.

Bölgede çok sayıda köy ve belde boşaltılırken uyarıların hemen ardından İsrail savaş uçakları, bu yerlere büyük yıkıma neden olan saldırılar düzenliyor.