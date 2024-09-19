Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen "hedeflere" hava saldırıları düzenlendiği belirtildi.

İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarının Hizbullah lideri Nasrallah'ın konuşmasından dakikalar önce gelmesi dikkati çekti.

İsrail basını saldırıların "geniş çaplı olduğunu" yazarken, bombardımana ilişkin Lübnan makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki bazı bölgelere roket atışları yaptığı ifade edildi.

-İsrail savaş uçakları Beyrut üzerinde alçak uçuş yaptı

Bölgede bulunan AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail savaş uçakları Nasrallah'ın konuşması devam ederken Beyrut'ta alçak uçuş yaptı.

İsrail uçakları Beyrut semalarındaki alçak uçuş sırasında ses duvarını aşarak sonik patlamalara neden oldu.

Beyrut'un yanı sıra Lübnan'ın bazı bölgelerinde de İsrail savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığı aktarıldı.

Öte yandan Hizbullah lideri Nasrallah, "İsrail’in (son iki gündür) düzenlediği saldırılar Lübnan halkına karşı bir savaş ilanıdır." açıklamasında bulundu.