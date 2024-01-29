İsrail ordusu, gece boyunca ağır bombardımana tuttuğu Gazze kentinin batı kesiminde yaşayanlardan evlerini terk etmelerini isterken, Şifa Hastanesi çevresinde yeniden konuşlandı.

İsrail askeri araçları, Gazze kentinin batısında yer alan El-Camiat bölgesini ve Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA bağlı okulları kuşatma altına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri ayrıca yeniden Gazze kentine girerek Şifa Hastanesi'nin çevresinde konuşlandı.

Yerinden edilen Filistinliler, kuşatma altındaki okullar ve Şifa Hastanesi'ne sığınıyor. İsrail keskin nişancıları hareket eden her şeye ateş açtığı için Filistinliler, sığındıkları alanlardan dışarı çıkamıyor.

Öte yandan İsrail tanklarının, Gazze kentindeki Er-Rimal, En-Nasr ve Tel el-Heva mahallelerine yönelik saldırılarında çok sayıda sivil öldürüldü.

Gazze'nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde de İsrail askerleri ile Filistinli direniş grupları arasında çatışmalar şiddetlendi.

İsrail ordusu ayrıca sahil kesiminde yer alan Reşid bölgesine bir ay aradan sonra yeniden konuşlandı.

Gazze kentine son günlerin en ağır bombardımanını düzenleyen İsrail, kentin batısındaki Filistinlilerden evlerini terk ederek Deyr el-Belah bölgesine gitmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan konuya dair paylaşım yaptı.

Adraee, "Gazze kentinin batısında yer alan Nasr, Şeyh Rıdvan, Şati Mülteci Kampı, Rimal, Sabra, Şeyh Aclin ve Tel el-Heva bölgelerindeki sakinlere çağrı: Güvenliğiniz için bulunduğunuz bölgelerden Deyr el-Belah'a yönelmeye teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da Gazze kentinin merkezinde direniş gruplarına ait altyapının hedef alındığı kaydedildi.

- Emel Hastanesi'ne yönelik kuşatma sürüyor

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde Filistin Kızılayına bağlı El-Emel Hastanesi ve Nasır Tıp Kompleksi'ne yönelik kuşatmayı 6. gününde sürdürüyor.

Emel Hastanesi ve Nasır Tıp Kompleksi çevresinde konuşlanan İsrail güçleri, Han Yunus'taki yerleşim yerlerine saldırılar düzenliyor.

Han Yunus kentinde, İsrail güçleri ile Filistinli direniş grupları arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 26 bin 422 Filistinli öldürüldü, 65 bin 87 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 220'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 557 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.