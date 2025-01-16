

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybeden basın mensuplarının sayısı 205'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında bir basın mensubunun daha yaşamını yitirmesiyle ölen gazeteci sayısı 205'e çıktı.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus kentinin batısındaki Mevasi bölgesine düzenlediği saldırılarda, birçok medya kuruluşunda muhabirlik, editörlük ve yapımcılık yapan gazeteci Ahmed eş-Şiyyah hayatını kaybetti.

Şiyyah'ın ölümüyle İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen gazeteci sayısı 205'e yükseldi.