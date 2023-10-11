İsrail ordusu sözcüsü Conricus: “Gazze sınırı yakınlarına piyade, zırhlı asker, topçu birlikleri ve silah altına alınan yedek güçlerden 300 bini gönderildi”

Filistin Dışişleri Bakanlığı: “İsrail Gazze Şeridi'nde nüfusun yoğun olduğu bölgelere düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandı”

İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırıları sürerken İsrail ordusu, askerlerinin Gazze sınırına konuşlandırıldığını ve “askerlerin verilen görevi yerine getirmeye hazırlandıklarını” bildirdi.

Reuters’ın haberine göre İsrail ordusu sözcüsü Jonathan Conricus, sosyal medyadan paylaştığı “günlük bilgilendirme” videosunda, Gazze etrafındaki bariyerleri yeniden inşa ettiklerini söyleyerek, Gazze sınırı yakınlarına "piyade, zırhlı asker, topçu birlikleri" ve silah altına alınan yedek güçlerden 300 bininin gönderildiğini kaydetti.

Conricus, “Bu kuvvetler, Gazze Şeridi'ne yakınlar ve İsrail hükümeti tarafından bize verilen görevi yerine getirmeye hazırlanıyorlar. Bu görev, savaşın sonunda Hamas'ın tehdit oluşturabileceği ya da İsrailli sivilleri öldürebilecek herhangi bir askeri kabiliyeti kalmadığından emin olmak” dedi.

Hamas’ın saldırıları sonucu İsrail'de ölenlerin sayısı bin 200'e yükseldiğinin ve bunların çoğunun sivil olduğunu ifade eden Conricus, “Önümüzdeki günlerde çatışmalar yoğunlaşacak ve Gazze'den gelecek görüntüleri anlamak ve baş etmek daha zor olacak” dedi.

-Gallant: İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne karşı "tam taarruza" geçti

Bu arada İsrail basınında yer alan haberlere göre İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ordunun Gazze Şeridi'ne karşı "tam taarruza" geçtiğini ve Gazze'nin "asla eski haline dönmeyeceğini" söyledi.

Gallant, Gazze sınırındaki askerlere hitaben dün yaptığı konuşmada, "Tüm kısıtlamaları kaldırdım, bölgenin kontrolünü yeniden ele geçirdik ve tam taarruza geçiyoruz. Buradaki gerçekliği değiştirme kabiliyetine sahip olacaksınız. Ödenen bedelleri gördünüz ve değişimi de göreceksiniz. Hamas Gazze'de bir değişim istiyordu; düşündüğünden 180 derece farklı olacak" dedi.

- Filistin: İsrail'in Gazze’de nüfusun yoğun olduğu bölgelere düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandı

Filistin Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'in Gazze Şeridi'nde nüfusun yoğun olduğu bölgelere düzenlediği saldırılarda, fosfor bombası kullandığını bildirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullanıyor." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, İsrail'in fosfor bombasını Gazze'nin kuzeyindeki Kerame bölgesinde kullandığı aktarıldı.

- Suriye'den İsrail'e çok sayıda top atıldı

Lübnan tarafından dün İsrail topraklarına havan saldırısı düzenlenmesinin ardından bugün de Suriye'den İsrail'e yönelik çok sayıda top atışı yapıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Suriye'den İsrail'e yönelik çok sayıda top atıldığı tespit edildi." denildi.

Açıklamada, top mermilerinin bir kısmının İsrail topraklarına ulaştığı ve açık alanlara düştüğü kaydedildi.

İsrail güçlerinin de Suriye topraklarından atışların yapıldığı kaynaklara topçu bombardımanı ve havan ateşiyle karşılık verdiği belirtildi.

- Filistinli gruplar, İsrail saldırılarına cevap veriyor

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yoğun bombardıman sürerken, Filistinli gruplar da İsrail tarafına roket atmaya devam ediyor.

İsrail'in Gazze sınırı yakınında bulunan Sderot şehrinde, Filistinli gruplarca çok sayıda roket atıldı. Sirenlerin çalmasından sonra atılan roketler, İsrail'e ait "Demir Kubbe" savunma sistemince havada imha edildi.

İsrail makamlarından şu ana kadar atılan roketler nedeniyle can kaybı veya hasar oluştuğuna dair bilgi paylaşılmadı.

İsrail güçleri, zaman zaman şehrin sokaklarında devriye atıyor.

Hamas'ın İsrail saldırısında bin 200 İsrailli, İsrail’in Gazze saldırılarında ise şimdiye kadar binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

BM'ye bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Dairesi UNRWA, Gazze’de İsrail saldırılarının başlamasından bu yana 175 binden fazla kişinin yerlerinden edildiğini ve bu kişilerin Gazze'deki 88 BM okuluna sığındığını açıkladı.