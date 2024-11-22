İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve kampına tekrar baskın düzenledi.

Filistin devlet televizyonunun haberine göre dün çekildiği Cenin'e yeniden baskın düzenleyen İsrail askerleri, baskına karşı çıkan Filistinlilere müdahale etti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine 19 ve 20 Kasım'da düzenlediği baskınlarda 9 Filistinliyi öldürmüş, 5'inin cenazesine el koymuştu.

Avustralya Hükümetinin, Eski İsrail İçişleri Bakanı Şaked'e Vize Vermediği Belirtildi Avustralya Hükümetinin, Eski İsrail İçişleri Bakanı Şaked'e Vize Vermediği Belirtildi

İsrail güçleri dün akşam Cenin kenti ve mülteci kampından çekilmişti.

Kaynak: rss