İsrail, Onayı Olmadan Gazze'ye İnternet Sağlanmaması Konusunda Musk İle Prensipte Anlaştı
İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, ABD'li milyarder Elon Musk ile sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Tel Aviv'in onayı olmadan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne uydu interneti sağlamaması konusunda prensipte anlaştıklarını duyurdu.
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