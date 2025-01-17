İsrail müzakere heyetinin Başbakan Binyamin Netanyahu'yu Hamas ile varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması konusunda bilgilendirdiği aktarıldı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden, Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen müzakerelerden dönen İsrail heyetinin Hamas'la varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Başbakan Netanyahu'nun bugün ilerleyen saatlerde güvenlik kabinesinin toplanması talimatını verdiği belirtilen açıklamada, Bakanlar Kurulunun daha sonra toplanacağı duyuruldu.

Açıklamada, İsrailli esir ailelerinin sürece ilişkin bilgilendirildiği, Esirler ve Kayıplar Dosyası Koordinatörü Gal Hirsch'in serbest bırakılan İsrailli esirlerin karşılanmasına ilişkin hazırlıkları koordine etmesi için görevlendirildiği aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise İsrail güvenlik kabinesinin bugün yerel saatle 10.15'te anlaşmayı onaylamak üzere toplanacağı bildirildi.

KAN'ın haberinde, İsrail başbakanı Binyamin Netenyahu'nun aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile gece geç saatlere kadar telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi.