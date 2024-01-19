Anlaşma, "Gazze'de ateşkesin sağlanması, İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de yeni bir rejimin kurulmasını" içeriyor

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması dahil "büyük bir bölgesel anlaşma" üzerinde çalıştığı ileri sürüldü.

Israel Hayom gazetesinin ismini açıklamadığı İsrailli yetkililere dayandırdığı haberde, Biden yönetiminin, "Gazze'de ateşkes sağlanması, İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de yeni bir rejimin kurulmasını" içeren bir anlaşma üzerinde çalıştığı ifade edildi.

Bunun "Gazze'deki savaş sonrası gerçekliğin bir parçası olarak uzun vadeli istikrarı sağlamayı amaçlayan büyük bir bölgesel anlaşma" olduğu belirtilen haberde, şu ifadelere yer verildi:

"Anlaşma, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bu hafta Davos'ta (Dünya Ekonomik Forumu'nda) İsrail'in zor kararlar alması gerektiğini söylediği konuşmanın bir parçası."

Haberde, anlaşmanın halen başlangıç ​​aşamasında olduğu ve anlaşma kapsamında "meselelerin ne kadarının formüle edildiğinin, savaşın sona ermesine ve siyasi sürece geçişe yol açıp açmayacağının belli olmadığı" kaydedildi.

Konunun taraflarından ise habere ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün, Gazze'deki saldırılardan sonraki süreçte herhangi bir şekilde Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu ABD yönetimine bildirdiğini söylemişti. Netanyahu, "Hamas'a karşı kesin bir zafer" elde edene kadar Gazze Şeridi'ne saldırıları sürdüreceklerini ifade etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Netanyahu'nun bu sözlerinin hatırlatılması üzerine, İsrail'in uzun ve kısa vadeli sorunlarını Filistin devleti olmadan çözmenin "hiçbir yolu" bulunmadığını belirtmişti.