İsrail medyasına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu Gazze planının uygulanması için Mısır'da başlaması beklenen dolaylı müzakerelerinin hemen öncesinde İsrail ile Hamas arasında hala büyük görüş ayrılıkları bulunuyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde İsrail ve Hamas'tan heyetler arasındaki dolaylı görüşmelerin bu akşam saatlerinde gerçekleşmesi planlanıyor.

Görüşmenin, ABD Başkanı Trump'ın 29 Eylül'de açıkladığı esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesi çerçevesinde yapılan müzakereler kapsamında gerçekleşeceği belirtildi.

Habere göre İsrail heyeti dolaylı görüşmeler için Şarm eş-Şeyh kentine ulaştı. Heyete ilişkin detaylı bilgi verilmezken KAN'ın önceki haberinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun talimatı doğrultusunda heyete İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in başkanlık edeceği bilgisi paylaşılmıştı.

Hamas ise heyetin pazar günü Mısır'a ulaştığını açıkladı.

- Hamas ile İsrail arasında görüş ayrılıkları

KAN, ismini vermek istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde "Yoğun diplomatik hareketliliğe rağmen taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının hala büyük olduğunu" aktardı.

Bu anlaşmazlıklar kapsamında, özellikle esirlerin serbest bırakılmasının ardından yapılacak düzenlemeler ve talep edilen güvenlik teminatlarının yer aldığı ifade edildi.

Haberde ismi açıklanmayan bir Arap diplomat ise Katar'ın, Trump ekibinden gelen bir mesajı Hamas yönetimine ilettiğini kaydetti.

Habere göre, mesajda "tüm esirlerin serbest bırakılmasının savaşın sonu olarak kabul edileceği ve İsrail’in bu aşamadan sonra askeri operasyonlara yeniden başlamasına izin verilmeyeceği” vurgulandı.