İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki ambulansları, "Hizbullah üyelerini ile silah" taşıdıklarını iddia ederek hedef almakla tehdit etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın silahlı kişileri ve silahları taşımak için ambulans kullandığını iddia etti.

Sağlık ekiplerine Hizbullah üyeleriyle işbirliği yapmamaları çağrısında bulunan Adraee, İsrail ordusunun, silahlı kişileri taşıyan her türlü araca karşı gerekli tedbirleri alacağı tehdidinde bulundu.

- Lübnan'ın güneyindeki 23 köyün sakinlerine evlerini derhal boşaltmaları çağrısı

Ordu Sözcüsü Adraee, diğer bir açıklamasında da Lübnan'ın güneyindeki 23 köyün sakinlerini, Hizbullah'a ait tesislere yakın olduklarını iddia ederek evlerini derhal boşaltmaları konusunda uyardı.

"Hizbullah'ın faaliyetlerinin İsrail ordusunu buna karşı önlem almaya zorladığını" öne süren Adraee, söz konusu köylerin sakinlerine güvenlikleri için evlerini derhal tahliye etmeleri çağrısında bulundu.

Hizbullah üyelerinin, tesislerinin veya silahlarının yakınında bulunan herkesin hayatını tehlikeye attığını dile getiren Adraee, "Evlerinizi terk ederek hemen Avali Nehri'nin kuzeyine gitmelisiniz." ifadesini kullandı.