İsrail ordusu, Lübnan'dan da İsrail topraklarına roketli saldırı düzenlendiğini bunun üzerine Lübnan'ın güneyindeki bazı hedeflerin topçu atışıyla vurulduğunu duyurdu.

İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, Lübnan tarafından gelen saldırıya karşılık verildiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail topçu birliklerinin saldırının yapıldığı Lübnan topraklarındaki hedefleri vurduğu kaydedildi.

Öte yandan Lübnan yerel medyasındaki haberlerde, Kefr Şuba bölgesi ve yakın civarının yoğun şekilde vurulduğu aktarıldı.

İsrail ordusu, daha önce Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu.